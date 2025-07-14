鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-07-14 10:00

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儘管亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯在婚禮期間拋售了數億美元的股票引起廣大關注，但這並非 2024 年第二季最大規模的內部股票拋售。

套現18億美元！甲骨文CEO成上季內部股票拋售冠軍 超越貝佐斯。(圖:shutterstock)

根據華盛頓服務公司（Washington Service）數據，甲骨文 (ORCL-US) 公司執行長薩夫拉 · 卡茨（Safra Catz）截至 6 月 30 日的三個月內，行使並出售了價值超過 18 億美元的股票選擇權，超過了貝佐斯的 7.37 億美元，成為本季度最大的內幕拋售者，加上第一季的交易，她今年的總拋售額已達 25 億美元，使其淨資產增至 40 億美元。

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第二季初，市場曾因美國總統唐納德 · 川普於 4 月 2 日宣布的「解放日」關稅政策而出現動盪。然而，隨著關稅提議的暫停以及科技股的重新受到關注，股市在 6 月底創下新高。正是在這段市場反彈期間，卡茨依照預先確定的交易計畫進行了股票拋售。

儘管市場表現強勁，但本季度的內幕拋售總額相較去年同期有所下降。華盛頓服務公司的數據顯示，最近一個季度約有 6,000 名內部人士出售了價值約 360 億美元的股票，而 2023 年第二季度則有近 9,000 名內部人士出售了 620 億美元的股票。

在本季度，僅有卡茨和戴爾科技 (DELL-US) 執行長麥可 · 戴爾（Michael Dell）的股票出售價值超過 10 億美元。值得注意的是，貝佐斯也預計將繼續拋售更多股票，他已提交計畫，預計在明年 5 月前出售多達 2,500 萬股亞馬遜股票，價值約 50 億美元，且 7 月份仍在持續進行拋售。

以下是根據華盛頓服務公司數據整理的 2024 年第二季內幕股票拋售前十名，其中包括代表公司報告內幕拋售情況的董事會成員：

2024 年第二季內幕股票拋售前十名

1. 薩夫拉 · 卡茨 (Safra Catz)

公司職位： 甲骨文公司甲骨文 (ORCL-US) 執行長

出售股票總數： 8,694,918 股

出售總價值： $1,825,887,891 美元

卡茨在本季度共拋售了約 870 萬股股票，套現超過 18 億美元。她在 6 月因一項業績計畫獲得了 500 萬份新的股票選擇權，並將其與本月即將到期的現有選擇權一同行使並出售。她經常獲取並行使股票選擇權，同時仍持有 110 萬股甲骨文股票。甲骨文公司未對此發表評論。

2. 麥可 · 戴爾 (Michael Dell)

公司職位： 戴爾科技公司戴爾科技 (DELL-US) 執行長

出售股票總數： 10,000,000 股

出售總價值： $1,222,700,000 美元

這位戴爾電腦公司的創辦人延續其慣常做法，在三個月內出售了 1,000 萬股股票。去年秋天，他分兩批各出售了 1,000 萬股股票，獲得 23 億美元，並在 6 月底再次拋售了部分股票，額外淨賺 12 億美元。彭博財富指數顯示，戴爾目前是全球第 11 富有的人，淨資產達 1,369 億美元。戴爾科技公司在缺席十年後，於 9 月重新加入標準普爾 500 指數，其人工智慧伺服器業務帶來了收入激增。戴爾科技的發言人未回應置評請求。

3. 傑夫 · 貝佐斯 (Jeff Bezos)

公司職位： 亞馬遜公司亞馬遜 (AMZN-US) 董事長

出售股票總數： 3,324,926 股

出售總價值： $736,683,388 美元

貝佐斯出售 330 萬股亞馬遜股票的時間恰逢其婚禮慶祝活動，為他帶來了 7.367 億美元的收入。這位全球第四富有的人擁有 2,455 億美元的財富，他在 3 月採用了 10b5-1 交易計畫，打算在明年 5 月前出售多達 2,500 萬股股票，價值約 50 億美元。6 月的拋售是貝佐斯今年的首次出售，不過 2025 年他也向非營利組織捐贈了近 93 萬股股票。根據彭博收集的數據，自 2002 年以來，貝佐斯已拋售了價值約 450 億美元的亞馬遜股票，但只買過 1 股。亞馬遜的發言人未回應置評請求。

4. 戴維 · 巴祖基 (David Baszucki)

公司職位： 羅布樂思公司 (RBLX-US) （Roblox Corp.）董事長兼首席執行長

出售股票總數： 7,420,147 股

出售總價值： $630,900,513 美元

羅布樂思公司大獲成功的電玩遊戲《種植花園》（Adopt Me!）協助其股價在第二季幾乎翻倍，巴祖基也藉此成功套現。自 4 月以來，這位執行長出售了超過 740 萬股股票，這些股票部分由信託持有，部分由其家族基金會持有。這些交易是根據 2024 年 11 月採用的 10b5-1 計畫執行的，為巴祖基帶來了超過 6.3 億美元的收入，彭博財富指數顯示，這使其淨資產增至 60 億美元。羅布樂思公司的代表未回應置評請求。

5. 馬克斯 · 德 · 格羅恩 (Max de Groen) (代表貝恩資本)

公司職位： Nutanix 公司 (NTNX-US) （Nutanix Inc.）董事

出售股票總數： 5,480,467 股

出售總價值： $420,954,670 美元

德 · 格羅恩作為貝恩資本（Bain Capital）的代表在 Nutanix 董事會任職。過去一年，貝恩資本已將其在這家雲端運算公司的持股比例減少了三分之二。去年夏天，貝恩資本轉換了一張票據，並獲得了 1,690 萬股股票。當時德 · 格羅恩表示該公司沒有出售計畫，但在 3 月，它拋售了三分之一的持股。6 月，貝恩資本又出售了 550 萬股股票，這些交易以德 · 格羅恩的名義進行報告。貝恩資本的發言人拒絕置評。

6. 麥可 · 里斯 (Michael Reese) (代表戴爾資本旗下基金)

公司職位： 藍貓頭鷹資本公司 Blue Owl Capital Corp(OBDC-US) （Blue Owl Capital Inc.）聯席總裁

出售股票總數： 20,000,000 股

出售總價值： $395,600,000 美元

里斯在 2021 年將其戴爾資本合夥公司與另一家公司合併後創立了藍貓頭鷹資本。5 月，戴爾資本旗下的一隻基金進行了股票轉換，隨後以大宗交易方式出售了藍貓頭鷹的股票，獲得近 4 億美元。這筆交易以里斯的名義報告，他是該公司的聯合總裁，也是該基金的主要投資者。藍貓頭鷹資本的發言人拒絕置評。

7. 赫拉德 · 陳 (Gerald Chan)

公司職位： AppLovin 公司 (APP-US) （AppLovin Corp.）董事

出售股票總數： 900,000 股

出售總價值： $340,890,648 美元

陳於 2019 年加入 AppLovin 擔任財務長，並在兩年後帶領公司上市。自那以後，該公司實現了爆發式成長，股價自上市以來上漲了 300% 以上。這一漲幅使 AppLovin 的幾位高管成為億萬富翁，其中包括陳，彭博億萬富翁指數顯示，他的淨資產達 12 億美元。陳於 2023 年底卸任財務長，最近開始出售他從 KKR 公司跳槽後獲得的股票選擇權。AppLovin 的代表未回應置評請求。

8. 馬克斯 · 菲斯曼 (Max Viessmann) (代表菲斯曼世代集團)

公司職位： 開利全球 (CARR-US) （Carrier Global Corp.）董事

出售股票總數： 4,267,425 股

出售總價值： $299,999,978 美元

菲斯曼是億萬富翁馬丁 · 菲斯曼的兒子，也是家族經營的德國供暖和製冷企業的第四代經營者。2024 年，開利全球完成了對菲斯曼氣候解決方案公司（該家族企業最大的部門）的收購，菲斯曼加入了開利全球的董事會。他在 2025 年 6 月出售了部分持股，以「支持投資組合再平衡」，開利全球回購了相同數量的股票，此次交易為其帶來 6 億美元收益。菲斯曼當時在一份聲明中表示，此次出售主要是出於多元化配置的考慮，但他仍然是開利最大的非機構股東，並計畫在未來幾年繼續在開利董事會任職。

9. 馬克 · 史蒂文斯 (Mark Stevens)

公司職位： 輝達 (NVDA-US) 董事

出售股票總數： 2,027,933 股

出售總價值： $288,479,263 美元

史蒂文斯在 6 月出售了超過 200 萬股英偉達股票，但可能很快就會拋售更多。在上個月提交給美國證券交易委員會的文件中，他提議出售多達 400 萬股股票，價值約 5.5 億美元。這位前紅杉資本投資者到目前為止已出售了約一半的股票，為其帶來近 2.9 億美元的收入。彭博財富指數顯示，他目前的身價為 108 億美元。史蒂文斯和英偉達的發言人都拒絕置評。

10. 拉里 · 羅賓斯 (Larry Robbins) (代表格倫維尤資本)

公司職位：CVS 保健 (CVS-US) （CVS Health Corp.）董事

出售股票總數： 3,750,000 股

出售總價值： $253,695,413 美元

5 月，格倫維尤資本管理公司（Glenview Capital Management）將其在 CVS 的持股比例削減了約三分之一，出售了 375 萬股股票，價值約 2.5 億美元。格倫維尤的創始人兼執行長羅賓斯去年秋天根據與這家維權投資公司的協議加入了 CVS 的董事會。格倫維尤當時表示，儘管這些股票出售是以羅賓斯的名義報告的，但這家醫療保健公司仍然是該對沖基金最大的投資。聲明稱，此次股票出售「符合我們基金的多元化參數，旨在為這個動盪的宏觀環境中的更多獨特機會創造購買力」。