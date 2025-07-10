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鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調升至233元，幅度約4.48%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)提出目標價估值：中位數由223元上修至233元，調升幅度4.48%。其中最高估值295元，最低估值179元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予MarketAxess控股評價：積極樂觀6位、保持中立10位、保守悲觀1位。

MarketAxess控股今(10日)收盤價為218.2元。近5日股價下跌4.48%，標普指數上漲0.44%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股MKTX市場預估目標價

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