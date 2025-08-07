鉅亨速報 - Factset 最新調查：MarketAxess控股MKTX-US的目標價調降至218.5元，幅度約7.02%

search icon



根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MarketAxess控股(MKTX-US)提出目標價估值：中位數由235元下修至218.5元，調降幅度7.02%。其中最高估值295元，最低估值185元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予MarketAxess控股評價：積極樂觀6位、保持中立10位、保守悲觀1位。

MarketAxess控股今(7日)收盤價為186.8元。近5日股價下跌7.02%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

MarketAxess控股186.8-10.1%

