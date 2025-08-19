鉅亨速報 - Factset 最新調查：Palo Alto Networks Inc(PANW-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共53位分析師，對Palo Alto Networks Inc(PANW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.65元上修至3.8元，其中最高估值3.87元，最低估值3.2元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.87(4)
|4.77
|5.09
|5.4
|最低值
|3.2(3.2)
|3.7
|4.5
|5.4
|平均值
|3.75(3.67)
|4.28
|4.81
|5.4
|中位數
|3.8(3.65)
|4.27
|4.79
|5.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|106.97億
|137.85億
|134.73億
|151.30億
|最低值
|102.41億
|113.35億
|122.98億
|151.30億
|平均值
|104.88億
|119.20億
|132.13億
|151.30億
|中位數
|105.01億
|118.70億
|132.97億
|151.30億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.86
|-0.45
|0.64
|3.64
|1.60
|營業收入
|42.56億
|55.02億
|68.93億
|80.28億
|92.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
