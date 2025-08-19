鉅亨速報 - Factset 最新調查：Palo Alto Networks Inc(PANW-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為220.00元

search icon



Factset 最新調查：Palo Alto Networks Inc(PANW-US)EPS預估上修至3.8元，預估目標價為220.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共53位分析師，對Palo Alto Networks Inc(PANW-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.65元上修至3.8元，其中最高估值3.87元，最低估值3.2元，預估目標價為220.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.87(4)4.775.095.4
最低值3.2(3.2)3.74.55.4
平均值3.75(3.67)4.284.815.4
中位數3.8(3.65)4.274.795.4

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值106.97億137.85億134.73億151.30億
最低值102.41億113.35億122.98億151.30億
平均值104.88億119.20億132.13億151.30億
中位數105.01億118.70億132.97億151.30億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.86-0.450.643.641.60
營業收入42.56億55.02億68.93億80.28億92.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Palo Alto Networks Inc(PANW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSPANW

