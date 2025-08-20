鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-20 06:00

隨著蘋果 (AAPL-US) 一年一度秋季新品發表會臨近，新一代 iPhone 的生產工作已全面進入衝刺階段，而身為蘋果最大代工廠的富士康正經歷年內最密集的用工需求，鄭州、深圳兩大核心生產基地近期啟動大規模招聘，以應對即將到來的生產高峰。

三個月最高56.6萬！蘋果手機生產旺季起跑 每天上千人進入富士康（圖：Shutterstock）

《第一財經》報導，河南鄭州富士康的招募熱潮尤為顯著，當地知名招聘平台「富工聯」最新公告顯示，負責 iPhone 組裝的 iDPBG 事業群 (現稱 A 事業群) 推出極具吸引力的激勵政策，返費工在 2100 元 (約 8933 台幣) 底薪基礎上，除常規加班費外，若在職滿 90 天可額外獲得最高 8000 元返費及 1300 元津貼，綜合三個月收入可達 13.3 萬元(約 56.6 萬台幣)，時薪更創下新高，最高時薪達 26 元，並附加 2 元 / 小時補貼及 800 元固定補貼，但高價政策僅限每周日至周三申請。

值得注意的是，今年鄭州廠的返費標準較往年有所回落，去年同期高峰曾達 8000 元返費加疊加補貼，而 2022 年更創下 10500 元返費紀錄，時薪也曾觸及 31 元的峰值。

深圳龍華與觀瀾廠區的招募同樣火熱，單日輸送至富士康的務工人員超千人，仲介透露僅周一 (18 日) 當天就有多個團隊合計輸送逾兩百人，週邊其他仲介管道合計更有近千人規模。

目前深圳 iDPBG 部門時薪統一執行 26 元標準，其中生產路由器的 CNSBG 部門以 27 元時薪緊隨其後，但需站立作業，要求穿無塵服的 WWW 部門時薪更達 27-28 元，相對輕鬆的平板生產部門 iDSBG 提供 25 元時薪，並設定 500-1000 元滿場獎勵。

產業鏈動向折射出蘋果新品備貨節奏。招募市場數據顯示，自上月底起鄭州富士康日均接待求職者數千人次，周一上午招募中心即出現數百公尺長隊，工價走勢呈明顯波動特徵，業界普遍預期本輪招工旺季將持續至 9 月中，隨後薪資水準將逐步回檔。

值得關注的是，儘管目前招聘力度空前，但較歷史同期仍顯克制，2022 年鄭州廠高峰期時薪曾破 30 元大關，返費規模亦遠超現今標準。

市場普遍預期，蘋果將於 9 月例行性地發表新一代 iPhone 17 系列，近期傳聞可能推出主打超薄設計的 iPhone 17 Air，但蘋果正面臨嚴峻的市場挑戰，根據 Canalys 數據，今年次季全球智慧手機出貨量年減，蘋果市佔率雖維持第二卻出現 2% 的出貨量下滑；IDC 中國區報告則顯示市佔率跌至第五，出貨量較去年同期下降 1.3%。

為因應頹勢，蘋果已對 iPhone 16 系列實施降價策略，部分機型補貼後降幅達人民幣 1400 元，此舉使其第二季出貨量跌幅有所收窄。

在技術創新層面，蘋果的 AI 佈局進展不如預期，原先計畫的 Siri 重大升級遲遲未能落地，最新消息稱其正規劃機器人產品線、智慧顯示器音箱等新硬體，試圖透過生態擴展重振 AI 競爭力。