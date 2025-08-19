鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為75.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.92元，其中最高估值2.27元，最低估值1.43元，預估目標價為75.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.27(2.27)1.621.94
最低值1.43(1.43)1.291.57
平均值1.87(1.84)1.51.71
中位數1.92(1.84)1.531.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.52億33.02億34.75億36.10億
最低值30.77億31.61億32.58億33.80億
平均值30.98億32.21億33.53億34.95億
中位數30.90億32.24億33.44億34.95億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.453.542.052.202.72
營業收入25.29億24.33億27.09億28.36億29.47億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

