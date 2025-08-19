鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為75.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.84元上修至1.92元，其中最高估值2.27元，最低估值1.43元，預估目標價為75.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.27(2.27)
|1.62
|1.94
|最低值
|1.43(1.43)
|1.29
|1.57
|平均值
|1.87(1.84)
|1.5
|1.71
|中位數
|1.92(1.84)
|1.53
|1.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.52億
|33.02億
|34.75億
|36.10億
|最低值
|30.77億
|31.61億
|32.58億
|33.80億
|平均值
|30.98億
|32.21億
|33.53億
|34.95億
|中位數
|30.90億
|32.24億
|33.44億
|34.95億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.45
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|營業收入
|25.29億
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
