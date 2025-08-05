search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.68元，預估目標價為76.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.68元，其中最高估值2.04元，最低估值1.43元，預估目標價為76.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.04(2.04)1.621.74
最低值1.43(1.43)0.941.35
平均值1.71(1.68)1.381.57
中位數1.68(1.65)1.411.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值31.52億33.47億35.67億38.31億
最低值30.75億31.66億32.84億34.01億
平均值30.98億32.30億33.75億35.50億
中位數30.88億32.08億33.21億34.17億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.453.542.052.202.72
營業收入25.29億24.33億27.09億28.36億29.47億

詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQR

相關行情

台股首頁我要存股
公平住屋63.75+1.72%

延伸閱讀



Empty