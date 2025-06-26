鉅亨速報 - Factset 最新調查：公平住屋(EQR-US)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為77.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對公平住屋(EQR-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.67元上修至1.7元，其中最高估值2.04元，最低估值1.19元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.04(2.04)
|1.58
|1.74
|最低值
|1.19(1.19)
|0.94
|1.35
|平均值
|1.69(1.64)
|1.35
|1.55
|中位數
|1.7(1.67)
|1.34
|1.54
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.65億
|33.47億
|35.67億
|38.31億
|最低值
|30.75億
|31.66億
|32.96億
|34.01億
|平均值
|31.02億
|32.35億
|33.76億
|35.50億
|中位數
|30.89億
|32.22億
|33.21億
|34.17億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.45
|3.54
|2.05
|2.20
|2.72
|營業收入
|25.29億
|24.33億
|27.09億
|28.36億
|29.47億
詳細資訊請看美股內頁：
公平住屋(EQR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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