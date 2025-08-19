search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至11.98元，預估目標價為342.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.7元上修至11.98元，其中最高估值12.75元，最低估值11.2元，預估目標價為342.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值12.75(12.7)15.317.01
最低值11.2(10.61)13.816.55
平均值12.02(11.82)14.7616.78
中位數11.98(11.7)15.1716.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值41.89億49.39億52.56億
最低值36.86億45.00億51.64億
平均值39.52億47.34億52.10億
中位數39.40億47.64億52.10億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.025.366.738.109.17
營業收入18.79億22.62億26.45億28.83億34.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFN

相關行情

台股首頁我要存股
Fabrinet327.12-0.81%

延伸閱讀



Empty