鉅亨速報 - Factset 最新調查：Fabrinet(FN-US)EPS預估上修至11.98元，預估目標價為342.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Fabrinet(FN-US)做出2026年EPS預估：中位數由11.7元上修至11.98元，其中最高估值12.75元，最低估值11.2元，預估目標價為342.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.75(12.7)
|15.3
|17.01
|最低值
|11.2(10.61)
|13.8
|16.55
|平均值
|12.02(11.82)
|14.76
|16.78
|中位數
|11.98(11.7)
|15.17
|16.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|41.89億
|49.39億
|52.56億
|最低值
|36.86億
|45.00億
|51.64億
|平均值
|39.52億
|47.34億
|52.10億
|中位數
|39.40億
|47.64億
|52.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.02
|5.36
|6.73
|8.10
|9.17
|營業收入
|18.79億
|22.62億
|26.45億
|28.83億
|34.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Fabrinet(FN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至318元，幅度約4.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至304元，幅度約9.55%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至267.5元，幅度約3.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.13元，預估目標價為34.50元
下一篇