2025-08-19

軟銀宣布，將對英特爾 (INTC-US) 投資 20 億美元，以每股 23 美元的價格買進其普通股。雙方聲明表示，該協議旨在「深化對美國晶片創新的承諾」。英特爾股價聞訊在盤後交易中大漲 5.66% 至 25 美元。

挺美晶片復興！軟銀砸20億美元入股 英特爾盤後大漲5.6%。(圖:shutterstock)

這項投資被視為是對英特爾的信心投票，英特爾至今尚未從先進半導體的 AI 熱潮中獲益，而為建立晶圓代工業務投下的巨資也還沒尋得重要客戶。

英特爾去年股價暴跌 60%，創下這家上市逾半世紀企業的最差表現。今年截至周一收盤，股價已反彈 18%。

總部位於東京的軟銀一直在擴大在美國的業務。其中包括最近收購鴻海集團位於俄亥俄州的電動車工廠，並與 OpenAI 和甲骨文公司合作建立一個名為「星際之門」的資料中心專案。

同時，英特爾正努力證明自己能再次成為科技領導者，此前它在晶片產業中已經落後。該公司還與川普政府就一項潛在協議進行了會談，該協議可能使美國成為其最大的支持者。根據彭博社週一稍早的報導，政府官員曾討論過收購英特爾約 10% 股份的可能性。

軟銀執行長孫正義在聲明中表示，50 多年來，英特爾一直是值得信賴的創新領導者，「這項策略性投資反映了我們的信念，即美國的先進半導體製造與供應將持續擴展，而英特爾將在其中扮演關鍵角色。」

英特爾執行長陳立武則說，非常高興能深化與軟銀的關係，「我們一樣致力於推動美國科技與製造業的領導地位，我感謝他對英特爾的信任，並藉由這項投資表現出支持。」