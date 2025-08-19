鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-19 16:20

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）週一（18 日）表示，英國已同意撤銷對 iPhone 製造商蘋果 (AAPL-US) 的要求，此要求原本要蘋果建立一個「後門」，使英國政府能存取受保護的美國公民加密資料。

蘋果iPhone加密資料保護勝利！英國政府放棄建立「後門」要求。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，加巴德在社交平台 X 指出，這項協議是她與英國政府、美國總統川普及副總統范斯（JD Vance）經過數月協商，才促成的。

早前，美國國會議員曾指出，英國要求蘋果建立後門，可能被網路犯罪或威權政府濫用。蘋果則強調，絕不會在加密服務或設備中內建此類政府存取功能，並曾在英國調查權力法庭（IPT）提出抗辯。

受此影響，蘋果於二月暫停為英國用戶提供的高級資料保護（Advanced Data Protection）功能。該功能可確保 iPhone、Mac 等設備上的資料僅能由使用者本人解鎖，即便蘋果也無法存取雲端資料。

美國官員今年稍早表示，他們正在調查英國要求蘋果建置後門的行為，是否違反雙邊協議，使英國政府能存取美國公民的加密雲端備份資料。

加巴德在 2 月 25 日致函國會議員時表示，美方正在審查英國是否違反《雲端法案》（CLOUD Act），該法規禁止任何一方要求存取對方公民資料。

網路安全專家告訴《路透》，如果蘋果建置政府後門，該後門最終可能被駭客利用。