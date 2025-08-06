鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 07:00

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2025 年，美國對中國商品加徵關稅的政策持續發酵，跨境電商產業面臨前所未有的挑戰與調整。儘管美國近期將對中國新加的關稅暫時回調至 30%，但對透過跨境小包進入美國市場的小額包裹卻並未放鬆限制。原本可享有免稅清關的小件商品，如今必須支付貨值 90% 的高額關稅，或每件至少 150 美元的固定關稅。這項政策直接衝擊了中國跨境電商 Shein 和 Temu，兩者曾憑低成本的小包直郵模式迅速佔領美國。

無懼90%誇鏡電商稅！​​Shein、Temu加速全球擴張 歐洲、東南亞、中東助GMV持續成長（圖：Shutterstock）

《晚點 LatePost》報導，早在今年 4 月美國新一輪關稅戰正式爆發前，Shein 和 Temu 已提前經歷一場「壓力測試」。今年 2 月初，美國總統川普宣布取消針對 800 美元以下小額商品的關稅豁免，面對政策突變，Shein 與 Temu 迅速調價應對，但消費者對價格極為敏感，導致銷售一度暴跌，其中，Temu 率先大漲，引發用戶不滿。數天後，因美國海關不堪重負而暫停新政策，兩個平台才不得不回調價格。

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報導指出，Shein 今年上半年商品成交額 (GMV) 約 270 億美元，年成長率維持在 15%-20%，而成立不到三年的 Temu，上半年全球 GMV 已達約 350 億美元，年增速高達 50%。

據接近 Temu 的人士透露，該電商 2024 年全年 GMV 目標為 1000 億美元，意圖超越拼多多在成立第三年的成績。Shein 去年 GMV 約 520 億美元，年初曾設定全年目標為「微超 600 億美元」。不過，兩家公司都對外否認了相關 GMV 數據。

經過實戰演練後，當 4 月新關稅政策正式落地時，Shein 和 Temu 已準備多套應對方案。大量因加稅失去價格競爭力的商品被主動下架，Temu 尤其加快了物流模式的調整，減少從中國直郵美國的「全託管」商品，並引導消費者選擇「半託管」模式，也就是即由賣家將貨物提前備至美國本地倉庫，用戶下單後直接發貨，從而規避進口關稅。

為緩解消費者對漲價的抵觸情緒，平台一度取消直接漲價，轉而明確標註「Import Charges」(進口費用)，將責任歸咎於美國政府政策。

然而，有消費者在社群平台抱怨，在 Temu 購買 85.7 美元的商品，最終需支付高達 135.22 美元的進口費用。

今年 6 月起，Temu 逐步恢復部分小包裹直郵商品，同時推出 Y2 半託管方案，允許商家從全球任意國家空運發貨，無需提前備貨，雖然履約時間延長至 6-14 天，但為新物流模式提供了測試空間。

目前，跨境電商進入美國的貨物主要依賴兩種清關模式。一是針對貨值 2500 美元以下的簡易報關 (T11) 和標準報關 (T01)。儘管清關流程已高度自動化，但排隊等待仍可能影響時效。

業內人士指出，T01 模式雖審查嚴格，但對於大批量貨物，單位清關成本反而更低。此外，直郵小包按零售價計稅，而從海外倉發貨則按進貨成本申報，兩者稅基差異顯著，使得新關稅對物流成本的實際影響有限。

為規避關稅，部分商家嘗試透過第三國「轉口」方式繼續享有免稅政策，但美國正加緊封鎖這項漏洞。

上月初，美國對越南新增針對第三國轉運貨物的徵稅要求，川普上周三 (7 月 30 日) 簽署行政令，自 8 月 29 日起暫停所有國家的小包免稅政策，徹底切斷轉運免稅通道。

面對日益複雜的全球貿易環境，Shein 與 Temu 正積極探索新的物流通路，以維持業務運作。儘管關稅戰帶來短期衝擊，但 Shein 和 Temu 透過結構性調整保持了成長勢頭，兩家公司均加速拓展美國以外的市場。Temu 半託管模式已涵蓋東南亞、歐洲、中東及南美洲；Shein 半託管業務則在中東上線。

根據內部人士透露，美國市場在 Shein 全球 GMV 中的佔比已低於 30%，Temu 則為 35%。即便美國銷售額因關稅下降 20%，對 Shein 全球業績的影響也僅 6%。

Shein 仍以自營模式為主，貢獻約 70% 的 GMV，但自 2020 年起逐步開放平台模式，引進第三方商家，並提供流量與物流支援。今年 4 月，Shein 曾打算將部分自營業務合作工廠轉為半託管商家，以降低庫存與物流成本，但隨著關稅下調，該計畫暫緩。

Temu 則早在 2023 年 3 月上線半託管模式，招募本地履約商家，並在 7 月下旬完成組織架構調整，強化海外市場在地化營運。