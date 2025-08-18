鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為37.87元
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.61元，其中最高估值3.08元，最低估值2.07元，預估目標價為37.87元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.08(3.08)
|3.76
|4.88
|4.9
|最低值
|2.07(2.07)
|0.97
|2.27
|3
|平均值
|2.55(2.51)
|2.36
|3.16
|3.71
|中位數
|2.61(2.45)
|2.3
|2.91
|3.22
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|325.56億
|317.26億
|345.01億
|333.78億
|最低值
|269.84億
|243.79億
|248.52億
|313.02億
|平均值
|294.02億
|283.26億
|301.25億
|322.49億
|中位數
|288.38億
|282.62億
|303.16億
|320.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|營業收入
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
