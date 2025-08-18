鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為37.87元

search icon



Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.61元，預估目標價為37.87元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.61元，其中最高估值3.08元，最低估值2.07元，預估目標價為37.87元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.08(3.08)3.764.884.9
最低值2.07(2.07)0.972.273
平均值2.55(2.51)2.363.163.71
中位數2.61(2.45)2.32.913.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值325.56億317.26億345.01億333.78億
最低值269.84億243.79億248.52億313.02億
平均值294.02億283.26億301.25億322.49億
中位數288.38億282.62億303.16億320.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

