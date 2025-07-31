鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估下修至2.45元，預估目標價為37.97元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.55元下修至2.45元，其中最高估值3.07元，最低估值1.91元，預估目標價為37.97元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.07(3.07)
|3.73
|4.82
|4.78
|最低值
|1.91(1.91)
|0.95
|2.27
|2.96
|平均值
|2.44(2.46)
|2.3
|3.09
|3.57
|中位數
|2.45(2.55)
|2.2
|2.91
|2.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|325.56億
|324.47億
|342.76億
|338.53億
|最低值
|258.50億
|231.95億
|241.69億
|302.94億
|平均值
|293.91億
|282.46億
|300.92億
|318.94億
|中位數
|289.54億
|282.62億
|303.26億
|315.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.14
|2.59
|3.70
|2.79
|2.09
|營業收入
|125.94億
|239.74億
|324.91億
|266.49億
|260.27億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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