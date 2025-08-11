鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.56元，預估目標價為37.97元

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.56元，其中最高估值3.08元，最低估值2.07元，預估目標價為37.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.08(3.08)3.764.884.9
最低值2.07(1.95)0.972.272.96
平均值2.52(2.48)2.333.133.69
中位數2.56(2.45)2.32.913.22

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值325.56億324.47億345.01億338.53億
最低值269.84億243.79億248.52億313.02億
平均值295.04億284.18億302.43億322.30億
中位數288.38億282.62億303.26億315.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

