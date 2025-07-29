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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大自然資源公司(CNQ-US)EPS預估上修至2.55元，預估目標價為37.97元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對加拿大自然資源公司(CNQ-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.45元上修至2.55元，其中最高估值3.07元，最低估值1.91元，預估目標價為37.97元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.07(3.07)3.734.824.78
最低值1.91(1.91)0.952.092.96
平均值2.46(2.44)2.323.033.57
中位數2.55(2.45)2.22.912.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值325.56億324.47億342.76億338.53億
最低值258.50億231.95億241.69億302.94億
平均值293.91億282.46億300.92億318.94億
中位數289.54億282.62億303.26億315.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.142.593.702.792.09
營業收入125.94億239.74億324.91億266.49億260.27億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大自然資源公司(CNQ-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCNQ

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