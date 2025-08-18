鉅亨速報 - Factset 最新調查：普瑞瑪瑞卡PRI-US的目標價調升至308元，幅度約5.48%
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對普瑞瑪瑞卡(PRI-US)提出目標價估值：中位數由292元上修至308元，調升幅度5.48%。其中最高估值340元，最低估值283元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予普瑞瑪瑞卡評價：積極樂觀3位、保持中立7位、保守悲觀1位。
普瑞瑪瑞卡今(18日)收盤價為261.67元。近5日股價上漲5.48%，標普指數上漲0.94%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
