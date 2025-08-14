鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至3.19元，預估目標價為66.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.19元，其中最高估值4.07元，最低估值2.46元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.07(4.07)
|8.03
|5.73
|5.53
|最低值
|2.46(2.46)
|3.57
|3.96
|3.55
|平均值
|3.23(3.24)
|5.32
|5.11
|4.82
|中位數
|3.19(3.25)
|5.38
|5.14
|5.37
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|101.02億
|113.16億
|114.10億
|116.69億
|最低值
|77.18億
|87.64億
|91.07億
|84.19億
|平均值
|86.58億
|101.28億
|101.52億
|104.51億
|中位數
|85.63億
|101.07億
|102.49億
|112.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|營業收入
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 橋水Q2大幅增持輝達微軟、新建倉ARM、清倉阿里巴巴
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為65.00元
- 川普利多+需求展望 美國能源業擬加強東北部天然氣管道建設
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司EQT-US的目標價調升至62元，幅度約3.33%
下一篇