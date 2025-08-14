search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估下修至3.19元，預估目標價為66.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.25元下修至3.19元，其中最高估值4.07元，最低估值2.46元，預估目標價為66.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.07(4.07)8.035.735.53
最低值2.46(2.46)3.573.963.55
平均值3.23(3.24)5.325.114.82
中位數3.19(3.25)5.385.145.37

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值101.02億113.16億114.10億116.69億
最低值77.18億87.64億91.07億84.19億
平均值86.58億101.28億101.52億104.51億
中位數85.63億101.07億102.49億112.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.71-3.584.384.220.45
營業收入26.59億68.40億121.41億50.70億52.22億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty