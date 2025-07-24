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鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為65.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.29元上修至3.34元，其中最高估值4.1元，最低估值2.63元，預估目標價為65.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.1(4.1)8.0365.53
最低值2.63(2.63)3.912.563.55
平均值3.3(3.29)5.564.974.58
中位數3.34(3.29)5.445.274.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值101.02億120.41億114.10億116.69億
最低值75.88億86.64億83.20億84.19億
平均值85.55億102.03億99.27億104.51億
中位數85.11億101.49億100.70億112.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.71-3.584.384.220.45
營業收入26.59億68.40億121.41億50.70億52.22億

詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSEQT

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