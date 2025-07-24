鉅亨速報 - Factset 最新調查：EQT公司(EQT-US)EPS預估上修至3.34元，預估目標價為65.00元
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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對EQT公司(EQT-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.29元上修至3.34元，其中最高估值4.1元，最低估值2.63元，預估目標價為65.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.1(4.1)
|8.03
|6
|5.53
|最低值
|2.63(2.63)
|3.91
|2.56
|3.55
|平均值
|3.3(3.29)
|5.56
|4.97
|4.58
|中位數
|3.34(3.29)
|5.44
|5.27
|4.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|101.02億
|120.41億
|114.10億
|116.69億
|最低值
|75.88億
|86.64億
|83.20億
|84.19億
|平均值
|85.55億
|102.03億
|99.27億
|104.51億
|中位數
|85.11億
|101.49億
|100.70億
|112.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.71
|-3.58
|4.38
|4.22
|0.45
|營業收入
|26.59億
|68.40億
|121.41億
|50.70億
|52.22億
詳細資訊請看美股內頁：
EQT公司(EQT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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