鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-15 14:30

OpenAI 發布最新一代人工智慧模型 GPT-5 後，雖引來使用者批評不夠直觀的批評，但其在程式碼、介面設計及複雜任務推理方面的卓越表現，在強烈吸引了企業市場的青睞。

消費者嫌難用 企業卻喊香！GPT-5靠程式碼神器、超殺價 撂倒Claude。(圖:shutterstock)

儘管 GPT-5 發布初期因用戶體驗問題而受到批評，導致 GPT-4 暫時回歸，但這款模型的真正戰場從來都不是消費端，而是競爭激烈的企業級應用。

曾被競爭對手 Anthropic 旗下 Claude 模型主導的企業 AI 市場，如今正迎來一場新的競逐。諸多新創公司如 Cursor、Vercel、Factory 等已迅速將 GPT-5 整合至其核心產品，並指出其在設定速度、處理複雜任務及定價方面皆具備顯著優勢。

特別是在程式碼生成和偵錯方面，GPT-5 的表現已與 Anthropic 的 Claude 匹敵甚至超越，打破了後者在該領域的霸主地位。

Vercel 的首席技術官 Malte Ubl 在評論中直言不諱：「雖然 AI 模型領域競爭激烈，但 Claude 一直獨佔鰲頭。它是迄今為止最好的編碼模型，遠超其他競爭對手。OpenAI 當時根本沒機會。」

然而，GPT-5 的出現改變了這一切。Ubl 表示，GPT-5 不僅趕上了競爭對手，甚至在早期原型設計和產品設計方面表現更為突出，展現出比 Claude Sonnet 更強的創意。

另一位重要的企業客戶、企業內容平台 Box 的執行長 Aaron Levie 則將 GPT-5 譽為一項「突破」。他表示，經過對長篇邏輯密集型文件的測試，GPT-5 的推理能力是過往系統無法比擬的。

他預測，GPT-5 在後台運行的 AI 代理應用中將發揮關鍵作用，使其成為工作流程自動化領域的真正突破。

性能與價格雙重優勢

GPT-5 的成功不僅來自於其技術實力的提升，更得益於其極具競爭力的定價策略。與 Anthropic 的高階模型 Claude Opus 4.1 相比，GPT-5 的價格低了多達 7 倍半，這讓企業客戶能更無顧忌地進行實驗與創新。

開發者平台 Factory 的執行長 Matan Grinberg 指出，價格彈性是他們決定使用 GPT-5 的關鍵因素，因為更低的推理成本能鼓勵客戶「更輕鬆地即興發揮」，探索各種想法而無需再三思量成本問題。

除了價格優勢，GPT-5 在技術上的突破也得到業界的廣泛認可。

人工智慧驅動的編碼平台 Qodo 對 GPT-5 進行了評測，發現其在發現編碼錯誤方面處於領先地位。該公司表示，GPT-5 往往是唯一能夠識別出安全漏洞或損壞程式碼等關鍵問題的模型，並能提供精準且有針對性的修復建議。

此外，Web 應用程式平台 Vercel 也表示，GPT-5 特別擅長處理複雜任務和思考長指令，將其設定為新開源「vibe 編碼」平台的預設模型。

企業 AI 戰火白熱化

GPT-5 的強勢登場，再次點燃了企業 AI 市場的戰火。儘管 Anthropic 在企業端已佔據先機，並在去年實現了營收的爆炸性增長，其年度營收已成長 17 倍，且與 Amazon、Google、Snowflake 等巨頭建立了深度合作，但 GPT-5 的出現正迅速改變市場格局。

一位知情人士透露，自 GPT-5 發布以來，其 API 使用量激增，模型處理的編碼和代理構建工作量增加了一倍多，推理用例也增加了 8 倍多，證明了市場對其性能的熱烈反響。

OpenAI 的野心不僅止於技術層面。在營運長 Brad Lightcap 的領導下，OpenAI 已經組建了一支超過 500 人的企業銷售團隊，獨立於微軟運作，旨在直接與企業客戶建立聯繫。

儘管模型的運營成本高昂，OpenAI 今年預計將投入 80 億美元，但這正是為了贏得客戶、鎖定客戶並在此基礎上建立長期業務的戰略。