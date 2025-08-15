鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為17.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.02元下修至1元，其中最高估值1.33元，最低估值0.57元，預估目標價為17.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.33(1.33)
|1.66
|1.15
|1.45
|最低值
|0.57(0.57)
|0.57
|0.13
|0.44
|平均值
|1.09(1.09)
|1.09
|0.57
|0.87
|中位數
|1(1.02)
|1.06
|0.51
|0.83
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|144.65億
|183.38億
|193.55億
|219.23億
|最低值
|118.51億
|115.60億
|91.36億
|184.83億
|平均值
|136.44億
|153.88億
|147.58億
|203.31億
|中位數
|140.46億
|155.37億
|143.87億
|200.81億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
