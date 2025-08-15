search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為17.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.02元下修至1元，其中最高估值1.33元，最低估值0.57元，預估目標價為17.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.33(1.33)1.661.151.45
最低值0.57(0.57)0.570.130.44
平均值1.09(1.09)1.090.570.87
中位數1(1.02)1.060.510.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值144.65億183.38億193.55億219.23億
最低值118.51億115.60億91.36億184.83億
平均值136.44億153.88億147.58億203.31億
中位數140.46億155.37億143.87億200.81億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.150.771.110.61
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVG

相關行情

台股首頁我要存股
Venture Global, Inc. Class A13.35-2.63%

延伸閱讀



Empty