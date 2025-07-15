鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class AVG-US的目標價調升至17元，幅度約6.25%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)提出目標價估值：中位數由16元上修至17元，調升幅度6.25%。其中最高估值21元，最低估值11元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予Venture Global, Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀1位。
Venture Global, Inc. Class A今(15日)收盤價為16.78元。近5日股價上漲6.25%，標普指數上漲0.62%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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