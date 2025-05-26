鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為13.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.11元，其中最高估值1.39元，最低估值0.57元，預估目標價為13.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.39(2.61)
|1.46
|1.11
|1.93
|最低值
|0.57(0.57)
|0.57
|0.06
|0.57
|平均值
|1.06(1.18)
|0.91
|0.57
|1.02
|中位數
|1.11(1.13)
|0.88
|0.56
|0.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|142.56億
|184.38億
|186.46億
|209.23億
|最低值
|106.50億
|110.90億
|91.36億
|184.44億
|平均值
|128.73億
|151.18億
|143.92億
|198.00億
|中位數
|134.00億
|157.68億
|141.32億
|200.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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