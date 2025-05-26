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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為13.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.13元下修至1.11元，其中最高估值1.39元，最低估值0.57元，預估目標價為13.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.39(2.61)1.461.111.93
最低值0.57(0.57)0.570.060.57
平均值1.06(1.18)0.910.571.02
中位數1.11(1.13)0.880.560.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值142.56億184.38億186.46億209.23億
最低值106.50億110.90億91.36億184.44億
平均值128.73億151.18億143.92億198.00億
中位數134.00億157.68億141.32億200.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.150.771.110.61
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVG

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