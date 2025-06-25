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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class AVG-US的目標價調升至15元，幅度約11.11%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)提出目標價估值：中位數由13.5元上修至15元，調升幅度11.11%。其中最高估值20元，最低估值11元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予Venture Global, Inc. Class A評價：積極樂觀7位、保持中立7位、保守悲觀0位。

Venture Global, Inc. Class A今(25日)收盤價為16.673元。近5日股價下跌11.11%，標普指數上漲1.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股VG市場預估目標價

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Venture Global, Inc. Class A16.54-1.08%

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