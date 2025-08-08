search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為68.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.45元上修至-0.41元，其中最高估值-0.11元，最低估值-0.77元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.11(-0.11)1.031.722.07
最低值-0.77(-0.77)0.060.961.1
平均值-0.42(-0.44)0.681.321.64
中位數-0.41(-0.45)0.871.281.69

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.67億9.11億14.24億12.87億
最低值1.05億4.78億7.77億7.97億
平均值2.80億7.31億10.07億10.31億
中位數2.95億7.66億8.93億10.09億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.270.731.520.14-0.57
營業收入1.34億3.32億5.28億2.53億2.04億

詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

