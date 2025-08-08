鉅亨速報 - Factset 最新調查：MP材料(MP-US)EPS預估上修至-0.41元，預估目標價為68.00元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對MP材料(MP-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.45元上修至-0.41元，其中最高估值-0.11元，最低估值-0.77元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-0.11(-0.11)
|1.03
|1.72
|2.07
|最低值
|-0.77(-0.77)
|0.06
|0.96
|1.1
|平均值
|-0.42(-0.44)
|0.68
|1.32
|1.64
|中位數
|-0.41(-0.45)
|0.87
|1.28
|1.69
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.67億
|9.11億
|14.24億
|12.87億
|最低值
|1.05億
|4.78億
|7.77億
|7.97億
|平均值
|2.80億
|7.31億
|10.07億
|10.31億
|中位數
|2.95億
|7.66億
|8.93億
|10.09億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.27
|0.73
|1.52
|0.14
|-0.57
|營業收入
|1.34億
|3.32億
|5.28億
|2.53億
|2.04億
詳細資訊請看美股內頁：
MP材料(MP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
