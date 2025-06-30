投資人棄美國轉向歐洲！千億美元熱錢湧入歐股、拋售美市資產

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-30 16:50

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對超過十位企業主管與基金經理的訪談顯示，受到歐洲穩定的政策環境與基礎設施、國防支出的激勵，投資者和企業正越來越多地將資金與業務重心轉向歐洲。相較之下，美國市場因美國總統川普反覆無常的關稅政策而風險大增，不再被視為穩定投資地。

美國市場動盪、川普關稅促資金加速轉向歐洲。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，隨著 7 月 9 日美歐貿易談判期限迫近，川普揚言若未達成協議將對歐盟商品徵收高達 50% 關稅，市場風險大幅升高，投資人明顯開始將資金撤出美國。

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倫敦證券交易所旗下的 Lipper Funds 數據顯示，今年已有超過 1,000 億美元流入歐洲股票基金，比去年同期成長了兩倍，而從美國流出的資金則增加了一倍多，達到近 870 億美元。

盧森堡氫能企業 H2Apex 執行長 Peter Roessner 表示，他親身體會到美國政策帶來的壓力與不確定性。由於關稅風險升高，公司不得不放棄依賴美國供應商，影響其在德國盧布明（Lubmin）價值逾 2 億歐元的氫能項目。

Roessner 強調：「雖然歐洲政策條件不盡理想，但至少穩定。相較之下，由於美國市場存在絕對的不確定性和規劃方面的不穩定性，氫能行業的投資者現在更加關注歐洲市場。」

德國大型投資基金 Deka 的投資主管 Christoph Witzke 也指出，美國一度是資本市場友善的典範，但如今政治干預頻繁，市場隨時可能面臨變數，促使歐洲在多場投資人會議中成為焦點。

歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）本月稍早則表示，歐洲在資金流向上的表現，反映出投資人對其市場價值與穩定性的高度信任。

此趨勢亦反映在個股市場，水泥巨頭 Holcim 旗下的北美子公司 Amrize (AMRZ-US) 雖於 2024 年初大張旗鼓宣布上市計畫，但在 6 月底實際掛牌時表現低迷。