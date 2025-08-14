鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為51.80元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.73元，其中最高估值2.38元，最低估值1.43元，預估目標價為51.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.38(2.38)
|4.06
|4.07
|2.13
|最低值
|1.43(1.5)
|1.65
|1.49
|1.37
|平均值
|1.78(1.8)
|2.6
|2.73
|1.75
|中位數
|1.73(1.76)
|2.5
|2.76
|1.75
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|281.18億
|332.02億
|356.14億
|351.84億
|最低值
|263.75億
|270.49億
|268.90億
|262.39億
|平均值
|274.10億
|303.50億
|310.82億
|301.14億
|中位數
|274.09億
|303.20億
|306.13億
|289.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.41
|2.90
|2.39
|1.28
|1.30
|營業收入
|138.72億
|223.57億
|233.34億
|227.07億
|251.40億
詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
