search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為51.80元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.76元下修至1.73元，其中最高估值2.38元，最低估值1.43元，預估目標價為51.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.38)4.064.072.13
最低值1.43(1.5)1.651.491.37
平均值1.78(1.8)2.62.731.75
中位數1.73(1.76)2.52.761.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值281.18億332.02億356.14億351.84億
最低值263.75億270.49億268.90億262.39億
平均值274.10億303.50億310.82億301.14億
中位數274.09億303.20億306.13億289.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

相關行情

台股首頁我要存股
費利浦·麥克莫蘭銅金公司42.74+1.40%

延伸閱讀



Empty