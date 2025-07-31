search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為52.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.83元下修至1.8元，其中最高估值2.38元，最低估值1.31元，預估目標價為52.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.38(2.38)4.064.072.13
最低值1.31(1.31)1.651.491.37
平均值1.8(1.86)2.632.741.75
中位數1.8(1.83)2.32.741.75

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值298.46億332.02億356.14億351.84億
最低值263.75億270.49億268.90億262.39億
平均值276.35億304.29億311.68億301.14億
中位數275.37億302.85億306.14億289.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.412.902.391.281.30
營業收入138.72億223.57億233.34億227.07億251.40億

詳細資訊請看美股內頁：
費利浦·麥克莫蘭銅金公司(FCX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCX

相關行情

台股首頁我要存股
費利浦·麥克莫蘭銅金公司39.49+0.89%

延伸閱讀



Empty