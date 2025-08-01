鉅亨網編譯段智恆 2025-08-01 00:10

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根據《CNBC》周四 (31 日) 報導，美國總統川普宣布的 50% 銅關稅政策最終版本出現重大意外豁免，僅針對銅管、銅棒、銅線等半成品課徵，未涵蓋市場原本預期的銅陰極、礦石、精礦與廢銅等原材料，令市場震驚，並導致美國銅價在期貨市場大幅下跌。然而，分析師警告，這項政策仍可能推升使用銅製品的消費品與建築成本。

川普50%銅關稅僅課半成品 分析：消費品價格恐仍受推升(圖：REUTERS/TPG)

關稅豁免引發市場劇震

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根據美國政府最終命令，關稅將集中於半成品及含銅量高的產品，如電纜與電器元件，未波及原材料。市場原先預期，關稅將全面涵蓋精煉銅，促使進口商上半年提前大量運入銅料，並推動美國芝加哥商業交易所 (CME) 銅價與倫敦金屬交易所 (LME) 的全球基準價差一度擴大至 30%。

ING 數據顯示，政策公布後，CME 銅期貨單日暴跌 19%，創下史上最大單日跌幅。Benchmark Mineral Intelligence 分析師 Albert Mackenzie 指出：「這幾乎是 180 度的大轉彎，與市場先前預期完全相反。」他並指出，CME 與 LME 價差自周三約 2637 美元急速縮減至周四僅 90 美元。

供應過剩與長期需求支撐

雖然美國國內銅價下跌，但由於進口量激增，美國精煉銅庫存已達高檔，後續可能出現供應回流至國際市場，壓抑 LME 價格。美國目前約半數銅依賴進口，主要來源國包括智利、加拿大、秘魯與墨西哥。

英國礦業巨擘英美資源集團 (Anglo American) 執行長萬布拉德 (Duncan Wanblad) 則強調，儘管短期市場受干擾，但長期銅需求基本面依舊強勁，尤其能源轉型、電動車及資料中心等產業對銅需求持續擴大。然而，他也指出全球供應受限，新增產能需時且面臨審批困難，長期市場依舊緊俏。

消費品與建築成本恐受影響

雖然關稅未涵蓋原材料，但半成品課徵 50% 關稅將直接影響製造端成本。Mackenzie 表示：「製造冰箱、冷氣或房屋電線的廠商不會直接購買銅陰極，而是購買銅線等半成品，這些正是被課稅的項目。」

Mastercam 總裁布科夫斯基 (Russ Bukowski) 則指出：「雖然國內庫存目前高企，但長期來看，50% 的關稅將提高製造成本，廠商最終恐將成本轉嫁至消費者，推高各類產品價格。」

RBC Capital Markets 資深美國經濟學家里德 (Michael Reid) 補充，影響將集中於電線、管路與建築零件。他舉例，若新屋中電氣及水管成本約 1 萬美元，關稅完全轉嫁後將增加至 1.5 萬美元，雖僅占房屋總價約 10%，但仍構成額外負擔。