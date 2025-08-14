鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為72.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元上修至5.5元，其中最高估值6.54元，最低估值4元，預估目標價為72.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.54(6.54)
|6.93
|7.54
|8.25
|最低值
|4(4)
|2.98
|2.81
|3.79
|平均值
|5.43(5.39)
|5.34
|5.28
|5.68
|中位數
|5.5(5.39)
|5.5
|5.07
|5.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|215.32億
|243.28億
|259.48億
|276.23億
|最低值
|193.17億
|173.62億
|168.39億
|172.91億
|平均值
|206.43億
|204.28億
|203.64億
|215.83億
|中位數
|207.38億
|205.37億
|204.78億
|208.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.51
|1.46
|-0.58
|-3.00
|2.92
|營業收入
|114.17億
|121.90億
|119.49億
|117.75億
|185.57億
詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
