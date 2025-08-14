search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐蒙特(NEM-US)EPS預估上修至5.5元，預估目標價為72.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對紐蒙特(NEM-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.39元上修至5.5元，其中最高估值6.54元，最低估值4元，預估目標價為72.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.54(6.54)6.937.548.25
最低值4(4)2.982.813.79
平均值5.43(5.39)5.345.285.68
中位數5.5(5.39)5.55.075.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值215.32億243.28億259.48億276.23億
最低值193.17億173.62億168.39億172.91億
平均值206.43億204.28億203.64億215.83億
中位數207.38億205.37億204.78億208.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.511.46-0.58-3.002.92
營業收入114.17億121.90億119.49億117.75億185.57億

詳細資訊請看美股內頁：
紐蒙特(NEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

