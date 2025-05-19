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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至5.29元，預估目標價為73.23元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.41元下修至5.29元，其中最高估值6.4元，最低估值4.66元，預估目標價為73.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.4(6.4)7.0110.2612.01
最低值4.66(4.66)4.054.798.11
平均值5.38(5.41)5.447.1710.06
中位數5.29(5.41)5.427.0610.06


市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值473.53億495.49億480.51億357.18億
最低值241.53億243.66億246.42億357.18億
平均值396.21億406.61億394.91億357.18億
中位數393.77億433.00億414.52億357.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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