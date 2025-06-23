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鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.7元，預估目標價為73.72元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.51元上修至5.7元，其中最高估值6.4元，最低估值4.93元，預估目標價為73.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.4(6.4)6.4410.2612.01
最低值4.93(4.93)4.054.98.11
平均值5.6(5.52)5.37.1910.06
中位數5.7(5.51)5.496.9910.06

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值468.44億495.49億490.28億357.18億
最低值278.17億249.99億256.26億357.18億
平均值386.46億397.89億399.72億357.18億
中位數387.41億384.30億414.52億357.18億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.892.788.816.296.59
營業收入153.19億283.79億439.63億357.86億356.39億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIMO

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