鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.7元，預估目標價為73.72元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.51元上修至5.7元，其中最高估值6.4元，最低估值4.93元，預估目標價為73.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.4(6.4)
|6.44
|10.26
|12.01
|最低值
|4.93(4.93)
|4.05
|4.9
|8.11
|平均值
|5.6(5.52)
|5.3
|7.19
|10.06
|中位數
|5.7(5.51)
|5.49
|6.99
|10.06
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|468.44億
|495.49億
|490.28億
|357.18億
|最低值
|278.17億
|249.99億
|256.26億
|357.18億
|平均值
|386.46億
|397.89億
|399.72億
|357.18億
|中位數
|387.41億
|384.30億
|414.52億
|357.18億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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