鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至1.87元，預估目標價為175.00元
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.91元下修至1.87元，其中最高估值2.04元，最低估值1.64元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.04(2.04)
|2.73
|3.31
|最低值
|1.64(1.64)
|1.92
|2.19
|平均值
|1.87(1.89)
|2.39
|2.9
|中位數
|1.87(1.91)
|2.42
|3.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|108.14億
|138.43億
|162.75億
|153.96億
|最低值
|95.48億
|102.13億
|108.06億
|153.96億
|平均值
|101.14億
|115.49億
|129.25億
|153.96億
|中位數
|101.51億
|114.90億
|125.96億
|153.96億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.33
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|營業收入
|45.98億
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
