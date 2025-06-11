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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為170.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.85元下修至1.82元，其中最高估值2.09元，最低估值1.61元，預估目標價為170.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.09(2.09)2.653.3
最低值1.61(1.61)1.882
平均值1.84(1.89)2.322.78
中位數1.82(1.85)2.443.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.50億129.93億151.92億148.76億
最低值91.70億97.25億107.67億148.76億
平均值99.12億111.66億125.87億148.76億
中位數98.53億110.70億125.42億148.76億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.330.780.300.661.57
營業收入45.98億47.34億58.54億66.32億79.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWELL

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Welltower Inc.150.9+0.39%

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