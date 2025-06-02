鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.85元，預估目標價為169.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.82元上修至1.85元，其中最高估值2.09元，最低估值1.61元，預估目標價為169.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.09(2.09)
|2.94
|3.62
|最低值
|1.61(1.61)
|1.88
|2
|平均值
|1.89(1.87)
|2.37
|2.87
|中位數
|1.85(1.82)
|2.44
|3.25
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.50億
|129.93億
|151.92億
|148.76億
|最低值
|91.70億
|97.25億
|107.67億
|148.76億
|平均值
|98.77億
|111.20億
|124.93億
|148.76億
|中位數
|98.53億
|109.17億
|122.37億
|148.76億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.33
|0.78
|0.30
|0.66
|1.57
|營業收入
|45.98億
|47.34億
|58.54億
|66.32億
|79.85億
詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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