鉅亨速報 - Factset 最新調查：Welltower Inc.(WELL-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為175.00元

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Welltower Inc.(WELL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.87元上修至1.91元，其中最高估值2.04元，最低估值1.64元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.04(2.04)2.733.31
最低值1.64(1.61)2.162.33
平均值1.89(1.85)2.473.04
中位數1.91(1.87)2.443.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值108.14億138.43億162.75億153.96億
最低值95.48億102.13億108.06億153.96億
平均值101.15億116.12億131.46億153.96億
中位數101.76億116.74億133.79億153.96億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.330.780.300.661.57
營業收入45.98億47.34億58.54億66.32億79.85億

詳細資訊請看美股內頁：
Welltower Inc.(WELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

