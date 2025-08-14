鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅詩蘭黛EL-US的目標價調升至87.5元，幅度約3.55%
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅詩蘭黛(EL-US)提出目標價估值：中位數由84.5元上修至87.5元，調升幅度3.55%。其中最高估值110元，最低估值56.2元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予雅詩蘭黛評價：積極樂觀7位、保持中立20位、保守悲觀2位。
雅詩蘭黛今(14日)收盤價為89.8元。近5日股價上漲3.55%，標普指數上漲1.92%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
