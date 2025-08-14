705港元！騰訊衝上600港元創4年高 高盛等多家投行看好AI投入獲益持續 紛調升目標價

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報告 2025-08-14 17:30

中國網路巨頭騰訊控股 (00700-HK) 今 (14) 日股價表現強勁，開盤一度衝高至 600 港元，創四年新高，最終收盤於每股 590 港元，市值觸及 5.55 兆港元。這一亮眼表現主要源自於騰訊昨日盤後發布的第二季財報超出市場預期，多家投資機構隨即調高其股票目標價。

705港元！騰訊衝上600港元創4年高 高盛等多家投行看好AI投入獲益持續 紛上調目標價（圖：Shutterstock）

財報顯示，騰訊今年第二季營收 1845 億元，年增 15%，營運利潤達 692.5 億元，年增 18%，兩項數據均普遍高於市場預期。在財報揭露前，市場資金已提前佈局，騰訊股價昨日從開盤的 568.5 港元上漲至收盤的 586 港元，單日漲幅 3.08%。

從細分業務來看，騰訊第二季加值服務業務收入 913.7 億元，年增 16%，其中社群網路收入成長 6% 至 322 億元，受惠於手遊虛擬道具銷售、視訊號碼直播及音樂付費會員收入成長。遊戲業務作為核心成長引擎，營收年增 22%，連 3 季維持 20% 以上成長速度。本土遊戲市場收入 404 億元，較去年成長 17%，得益於新遊《三角洲行動》的貢獻以及《王者榮耀》、《無畏契約》、《和平精英》等長青遊戲的穩定表現，國際市場遊戲營收亦年增 35%(以固定匯率計算成長 33%)，達 188 億元。

行銷服務營收達 357.6 億元，較去年成長 20%，連 10 季維持兩位數成長，主要受惠於 AI 驅動的廣告平台優化及微信交易生態的提升，推動廣告主對視訊號碼、小程式及微信搜一搜的需求強勁。

騰訊策略長 James Mitchell 透露，影片號廣告收入年增 50%，小程式廣告中與小遊戲和小短劇相關的收入成長約 50%，搜尋廣告收入成長 60%。

金融科技及企業服務業務收入年增 10% 至 555.4 億元，其中企業服務收入成長加快，得益於企業客戶對 AI 相關服務如 GPU 租賃、API token 使用及商家技術服務費的需求增加。

儘管雲端業務核心不依賴 GPU 儲備，但騰訊在 CPU、儲存、資料庫等領域保持優勢。

值得注意的是，騰訊持續加碼 AI 投入已初見成效。2024 年騰訊資本支出達 767.6 億元，創歷史新高，佔營收的 11.6%，研發投入 706.9 億元，第二季研發投入 243 億元，年增 17%，資本支出 191 億元，年增 119%，重點投入 AI 原生應用及基礎建設。

騰訊管理階層表示，未來將透過提升大語言模型效率、增強多模態能力及優化智能體編寫能力，尤其是微信 AI 助理，並強調將深化元寶與現有平台的整合，而非單純依賴「砸錢」獲客。

業績發布後，高盛、摩根士丹利、中金公司及招銀國際等大型投資銀行紛紛上調騰訊目標價至 700 至 705 港元區間，資本市場對騰訊的 AI 佈局及業務增長前景給予高度認可。

高盛上調騰訊 2025 至 2027 年收入及 EPS 預測 1% 至 6%，因其遊戲業務作為平台的穩定性提升、市場營銷服務 (廣告) 的長期增長跑道、電子商務技術增長復甦，以及金融雲端電池加速 / 電商營運發展。因此，高盛將騰訊 12 個月目標價從 658 港元上調至 701 港元，維持「買進」評等。

高盛在研究報告中指出，騰訊今年第二季業績強勁，創四年來最快收入增長及歷史最高毛利率，並憑藉獨特的微信生態系統及全球遊戲資產，通過 AI 應用推動其所有業務線 (遊戲、廣告、金融科技、雲端、電子商務) 的增長，其中兩大高品質收入來源 (遊戲及行銷服務) 連兩季維持至少 20% 的年增率。

高盛認為，騰訊憑藉第二季的強勁表現仍是該行在中國互聯網行業中的核心投資選擇。

摩根士丹利亦發布研究報告中預估，騰訊的 AI 業務在其所有業務線的成功部署將繼續推動穩健的收入成長。隨著收入及業務組合的向好轉變，該行對其 AI 投資帶來的利潤率壓力不再擔憂，因此上調目標價 8%，由 650 港元升至 700 港元。維持「增持」評等。