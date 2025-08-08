鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士(IX-US)EPS預估上修至12.21元，預估目標價為133.33元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對歐力士(IX-US)做出2026年EPS預估：中位數由12元上修至12.21元，其中最高估值13.12元，最低估值11.63元，預估目標價為133.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.12(13.12)14.4516.6715.86
最低值11.63(11.47)12.7614.1215.2
平均值12.27(12.16)13.4115.2315.53
中位數12.21(12)13.3114.9315.53

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值226.29億233.89億241.42億236.99億
最低值191.44億212.97億219.54億236.99億
平均值208.15億219.26億230.05億236.99億
中位數207.99億218.71億228.87億236.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.472.311.712.062.01
營業收入212.77億217.73億192.91億191.23億188.52億

詳細資訊請看美股內頁：
歐力士(IX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSIX

