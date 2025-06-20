鉅亨速報 - Factset 最新調查：歐力士IX-US的目標價調升至128.35元，幅度約3.76%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對歐力士(IX-US)提出目標價估值：中位數由123.7元上修至128.35元，調升幅度3.76%。其中最高估值155.27元，最低估值100.71元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予歐力士評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀0位。
歐力士今(20日)收盤價為21.31元。近5日股價下跌3.76%，標普指數下跌0.69%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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