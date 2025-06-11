鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-11 15:00

‌



中國車圈「反內捲」周二（10 日）晚間迎來新進展，十餘家車廠陸續公開承諾，將支付賬期統一至 60 天內。

中國汽車產業反內捲 ，「60天賬期承諾」成落地第一槍。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周三報導，央國企率先表態，中國一汽表示，將「60 天付款」作為所屬單位付款期限要求，加強資金監督和過程管理；東風汽車集團宣布，將支付賬期統一至 60 天內；長安汽車 (000625-CN) 攜旗下長安啟源、長安凱程、深藍汽車、阿維塔，宣布將供應商支付賬期統一至 60 天內；廣汽集團 (02238-HK) 公開承諾，堅持以不超過 60 天的供應商賬期，保障供應鏈資金高效周轉。

‌



處於輿論旋渦中的比亞迪 (002594-CN) 周三凌晨也宣布，為落實國家及相關部委就保障產業鏈供應鏈穩定、促進汽車產業高品質發展作出的一系列部署要求，為協助中小企業健康發展，將供應商支付賬期統一至 60 天內。

車廠相關人士表示，承諾 60 天支付賬期是為響應國務院發布修訂的《保障中小企業款項支付條例》。

國務院修訂的《保障中小企業款項支付條例》已於今年 6 月 1 日施行，其中提到明確機關、事業單位和大型企業支付中小企業款項的期限要求，增加規定大型企業應當自貨物、工程、服務交付之日起 60 日內支付款項。

有零件供應商表示，希望車廠細化具體支付款項的方式，明確支付款項 60 日內到賬的起止時間如何計算，不要增加附加條件。比如，從貨物交付之日開始計算 60 日，而不是開出票據後開始計算，以防中間流程出現紕漏。