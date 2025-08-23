【Joe’s華爾街脈動】鮑爾鴿派訊號點燃美股漲勢，市場鞏固降息預期
Joe Lu
風險偏好回歸，輝達財報公布前，台股科技股有望開高
Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 22 日 美東時間
摘要
- 隨著聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾 (Jackson Hole) 年會的鴿派談話，鞏固了市場對九月降息的預期，美國市場飆升至歷史新高。
- 此波漲勢基礎廣泛，對利率敏感的週期性類股和小型股表現突出，預示著市場已果斷轉向風險偏好的態勢。
- 因貨幣寬鬆的可能性增加，美國公債殖利率曲線全面下滑。
- 鮑爾明確承認近期疲弱的勞動市場數據，此舉抵銷了本週稍早強勁的製造業 PMI 報告的影響。
- 此一主導性的總經事件是聯準會的政策轉向，使市場焦點從通膨轉向就業市場的下行風險。
市場的主要驅動因素，在於聯準會釋出了支持九月降息的明確訊號。(全文未完)
