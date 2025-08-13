鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為192.50元

search icon



Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為192.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.34元，其中最高估值1.68元，最低估值0.99元，預估目標價為192.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.68(1.6)3.589.486.72
最低值0.99(0.48)1.241.883.16
平均值1.36(1.21)1.893.54.85
中位數1.34(1.28)1.642.724.66

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值29.39億63.59億140.84億72.75億
最低值23.15億28.31億32.81億72.75億
平均值25.88億33.81億53.87億72.75億
中位數25.82億31.02億42.24億72.75億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-3.451.200.70
營業收入7.72億14.50億16.76億

詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

Empty