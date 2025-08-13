鉅亨速報 - Factset 最新調查：Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為192.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.28元上修至1.34元，其中最高估值1.68元，最低估值0.99元，預估目標價為192.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.68(1.6)
|3.58
|9.48
|6.72
|最低值
|0.99(0.48)
|1.24
|1.88
|3.16
|平均值
|1.36(1.21)
|1.89
|3.5
|4.85
|中位數
|1.34(1.28)
|1.64
|2.72
|4.66
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29.39億
|63.59億
|140.84億
|72.75億
|最低值
|23.15億
|28.31億
|32.81億
|72.75億
|平均值
|25.88億
|33.81億
|53.87億
|72.75億
|中位數
|25.82億
|31.02億
|42.24億
|72.75億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.45
|1.20
|0.70
|營業收入
|7.72億
|14.50億
|16.76億
詳細資訊請看美股內頁：
Circle Internet Group, Inc. Class A(CRCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉CPI燃起降息希望 標普那指齊創新高
- 〈美股早盤〉美CPI增速溫和、9月降息機率高 主要指數走揚
- Circle上市後首份財報！Q2營收年增逾五成 惟IPO費用拖累虧損
- 首份財報來襲！華爾街估Circle虧損 但上市後暴漲400%背後藏何玄機？
下一篇