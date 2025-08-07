search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-9.21元，預估目標價為431.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-12.4元上修至-9.21元，其中最高估值-3.16元，最低估值-15.26元，預估目標價為431.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-3.16(-6.84)25.4540.0657.78
最低值-15.26(-19.94)-6.56.9826.38
平均值-9.47(-12.95)5.4223.3939.7
中位數-9.21(-12.4)3.8524.6141.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值9.36億17.89億30.58億38.48億
最低值7.05億11.19億12.41億22.31億
平均值8.51億13.89億20.65億28.70億
中位數8.64億13.19億19.93億26.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-13.09-14.63-17.23-19.99-21.90
營業收入0.000.000.000.001.80億

詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

