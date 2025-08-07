鉅亨速報 - Factset 最新調查：Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)EPS預估上修至-9.21元，預估目標價為431.00元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)做出2025年EPS預估：中位數由-12.4元上修至-9.21元，其中最高估值-3.16元，最低估值-15.26元，預估目標價為431.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-3.16(-6.84)
|25.45
|40.06
|57.78
|最低值
|-15.26(-19.94)
|-6.5
|6.98
|26.38
|平均值
|-9.47(-12.95)
|5.42
|23.39
|39.7
|中位數
|-9.21(-12.4)
|3.85
|24.61
|41.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.36億
|17.89億
|30.58億
|38.48億
|最低值
|7.05億
|11.19億
|12.41億
|22.31億
|平均值
|8.51億
|13.89億
|20.65億
|28.70億
|中位數
|8.64億
|13.19億
|19.93億
|26.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-13.09
|-14.63
|-17.23
|-19.99
|-21.90
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80億
詳細資訊請看美股內頁：
Madrigal Pharmaceuticals Inc(MDGL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
