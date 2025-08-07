鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學EXAS-US的目標價調降至65元，幅度約4.41%

search icon



根據FactSet最新調查，共23位分析師，對精密科學(EXAS-US)提出目標價估值：中位數由68元下修至65元，調降幅度4.41%。其中最高估值90元，最低估值54元。

綜合評級 - 共有28位分析師給予精密科學評價：積極樂觀25位、保持中立3位、保守悲觀0位。

精密科學今(7日)收盤價為46.91元。近5日股價上漲4.41%，標普指數下跌0.28%股價波動與大盤表現同步。

