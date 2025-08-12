鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為45.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.22元，其中最高估值2.95元，最低估值1.35元，預估目標價為45.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.95(2.95)
|5.65
|8.67
|最低值
|1.35(1.35)
|1.85
|4.65
|平均值
|2.2(2.39)
|4.13
|6.01
|中位數
|2.22(2.6)
|4.34
|5.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|193.42億
|203.02億
|220.40億
|240.00億
|最低值
|159.33億
|163.21億
|185.53億
|240.00億
|平均值
|179.52億
|183.85億
|200.67億
|240.00億
|中位數
|180.29億
|184.72億
|198.66億
|240.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.53
|0.01
|5.71
|-13.54
|5.79
|營業收入
|93.32億
|130.56億
|189.98億
|182.96億
|193.72億
詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至2.6元，預估目標價為48.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至48元，幅度約3.23%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估上修至2.68元，預估目標價為46.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為46.50元
下一篇