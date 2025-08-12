鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至2.22元，預估目標價為45.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.6元下修至2.22元，其中最高估值2.95元，最低估值1.35元，預估目標價為45.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.95(2.95)5.658.67
最低值1.35(1.35)1.854.65
平均值2.2(2.39)4.136.01
中位數2.22(2.6)4.345.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值193.42億203.02億220.40億240.00億
最低值159.33億163.21億185.53億240.00億
平均值179.52億183.85億200.67億240.00億
中位數180.29億184.72億198.66億240.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.530.015.71-13.545.79
營業收入93.32億130.56億189.98億182.96億193.72億

詳細資訊請看美股內頁：
YPF有限責任(YPF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

