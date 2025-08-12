鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class AIOT-US的目標價調降至47元，幅度約3.09%
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)提出目標價估值：中位數由48.5元下修至47元，調降幅度3.09%。其中最高估值60元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Samsara Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Samsara Inc - Class A今(12日)收盤價為32.5元。近5日股價下跌3.09%，標普指數上漲0.69%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
