鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class AIOT-US的目標價調降至48.5元，幅度約3%
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)提出目標價估值：中位數由50元下修至48.5元，調降幅度3%。其中最高估值60元，最低估值38元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Samsara Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Samsara Inc - Class A今(7日)收盤價為36.77元。近5日股價下跌3%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
