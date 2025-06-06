鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為50.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.4元，其中最高估值0.42元，最低估值0.31元，預估目標價為50.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.42(0.35)
|0.53
|0.71
|最低值
|0.31(0.31)
|0.4
|0.6
|平均值
|0.38(0.33)
|0.49
|0.66
|中位數
|0.4(0.33)
|0.5
|0.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|15.55億
|19.29億
|23.57億
|最低值
|15.26億
|18.14億
|22.07億
|平均值
|15.41億
|18.88億
|23.01億
|中位數
|15.46億
|18.86億
|23.04億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.44
|-0.70
|-0.48
|-0.54
|-0.28
|營業收入
|2.50億
|4.28億
|6.53億
|9.37億
|12.49億
詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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