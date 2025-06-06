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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Samsara Inc - Class A(IOT-US)EPS預估上修至0.4元，預估目標價為50.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Samsara Inc - Class A(IOT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.33元上修至0.4元，其中最高估值0.42元，最低估值0.31元，預估目標價為50.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.42(0.35)0.530.71
最低值0.31(0.31)0.40.6
平均值0.38(0.33)0.490.66
中位數0.4(0.33)0.50.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值15.55億19.29億23.57億
最低值15.26億18.14億22.07億
平均值15.41億18.88億23.01億
中位數15.46億18.86億23.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.44-0.70-0.48-0.54-0.28
營業收入2.50億4.28億6.53億9.37億12.49億

詳細資訊請看美股內頁：
Samsara Inc - Class A(IOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIOT

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