鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任YPF-US的目標價調升至48元，幅度約3.23%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對YPF有限責任(YPF-US)提出目標價估值：中位數由46.5元上修至48元，調升幅度3.23%。其中最高估值55元，最低估值34元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予YPF有限責任評價：積極樂觀7位、保持中立4位、保守悲觀0位。
YPF有限責任今(6日)收盤價為35.1元。近5日股價上漲3.23%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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